Detenida en Palma una fugitiva buscada por las autoridades francesas por asesinar a un hombre hace dos años

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer que estaba siendo buscada por las autoridades francesas por supuestamente asesinar a puñaladas a un hombre en 2024.

La investigación de las autoridades francesas llevó hasta un hombre que fue detenido meses atrás, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Posteriormente tuvieron conocimiento de que la mujer también habría participado en el homicidio asestándole dos puñaladas a la víctima.

Como no fueron capaces de localizarla, emitieron una orden europea de detención como supuesta autora de los delitos de asesinato, robo y estafa, este último por emplear la tarjeta bancaria del fallecido.

Al tener conocimiento de que la sospechosa podía encontrarse en Mallorca, los agentes del Grupo de Delincuencia Internacional abrieron una investigación y la localizaron.

La mujer fue detenida la tarde del pasado jueves en virtud de la orden europea de detención y entrega (OEDE) que pesaba sobre ella. Este mismo viernes ha sido puesta a disposición de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si la entrega a Francia para que sea juzgada.