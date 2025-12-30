Detenida una pareja por agredirse mutuamente provocándose diversas lesiones en Palma

Agentes de la Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja, formada por dos personas del mismo sexo, por agredirse mutuamente, provocándose diversas lesiones, en un domicilio en Palma. Una de las personas implicadas ha sido detenida como presunta autora de un delito de lesiones y la otra persona como presunta autora de una tentativa de homicidio y quebrantamiento de medida cautelar.

En nota de prensa, la Policía ha comunicado que los hechos ocurrieron sobre las 01.45 horas del pasado sábado, cuando el 091 recibió una llamada en que se informaba que en el interior de un domicilio cercano a la calle Manacor de Palma se estaría produciendo una fuerte discusión entre una pareja, y que fruto de la pelea ambas personas se habrían provocado lesiones de diversa gravedad.

Una vez en el lugar, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía fueron requeridos por una persona la cual les informó haber sido testigo de los hechos ya que se encontraba en el domicilio en el momento de iniciarse la discusión entre la pareja.

La testigo informó a los agentes que la pareja habría iniciado una discusión por motivos desconocidos y que en un momento dado se había elevado el tono de la misma. Una de las partes acometió contra el mobiliario de la vivienda, rompiendo varios cristales y un televisor y que la misma portaba un cuchillo de cocina en las manos.

Tras esto, los agentes se dirigieron apresuradamente a la vivienda encontrándose la puerta abierta. Los policías observaron como el domicilio presentaba un total desorden, con numeroso mobiliario roto, localizando en el suelo un cuchillo de cocina y el mango de otro.

Los policías localizaron en el pasillo a una de las personas moradoras de la vivienda, que presentaba un evidente estado de nerviosismo y agitación e informó que había mantenido una acalorada discusión con su pareja, derivando en una pelea provocándose mutuamente lesiones. Esta persona presentaba numerosos moratones y erosiones en la cara y salpicaduras de sangre en sus manos.

Los agentes localizaron posteriormente en el interior de una habitación a otra persona, la misma presentaba evidentes síntomas de haber sido agredida con un objeto cortante, un fuerte golpe en la cara y varios cortes en el pecho y en una mano. Esta segunda víctima informó que su pareja, en el transcurso de una discusión, acometió violentamente contra ella portando un cuchillo de cocina en la mano.

Conocidos los hechos y al revestir éstos carácter de delito, los agentes detuvieron a ambas personas, la primera como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de quebrantamiento de medida cautelar al constar una orden de alejamiento en vigor contra su pareja, y la otra persona como presunta autora de un delito de lesiones.