Detenida una pareja en Eivissa por sustraer combustible de vehículos de una empresa de áridos

EIVISSA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a una pareja de nacionalidad española como presuntos autores de un robo con fuerza de combustible en el interior de las instalaciones de una empresa de áridos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el pasado lunes sobre las 14.00 horas, la empresa de seguridad encargada de la vigilancia de las instalaciones solicitó la presencia de varias patrullas ya que, a través de las cámaras de seguridad, habían localizado a dos personas a bordo de un coche merodeando entre los camiones de la empresa.

Una vez en el lugar, los agentes observaron cómo el candado que cierra la puerta de acceso al recinto estaba cortado y en las instalaciones de la empresa localizaron 15 camiones aparcados con un gran reguero de gasolina alrededor de algunos de ellos.

A pocos metros, una patrulla localizó a una mujer junto a un vehículo. En el maletero de éste, había numerosas garrafas de 20 y 30 litros repletas de combustible, así como una manguera utilizada para, presuntamente, vaciar los depósitos de los camiones de la empresa y una radial eléctrica.

Paralelamente, otra de las patrullas localizó a un varón en la parte trasera del recinto, dando cobertura a la mujer y hablando por teléfono.

Tras esto, los agentes procedieron a la detención de los presuntos autores por un delito de robo con fuerza, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales.

Finalmente, se informó de los trámites a seguir a la empresa perjudicada a fin de que, una vez contabilizados el total de litros de combustible sustraídos y los daños perpetrados, interpusieran la denuncia.