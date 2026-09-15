Detenida una pareja en Palma tras una pelea en la que él golpeó a la mujer y ella le apuñaló

Cuchillo utilizado en la agresión - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a una pareja por un episodio de malos tratos en el ámbito familiar y violencia de género después de que él la golpeara y ella, posteriormente, lo apuñalara.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, el hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de malos tratos y la mujer, como presunta autora de una tentativa de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, sobre las 20.00 horas, cuando varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se personaron en un domicilio del barrio de Camp Redó donde un varón se había resguardado en su vivienda tras haber sido agredido con un arma blanca.

Una vez en el lugar, los agentes observaron a un varón sentado, semiinconsciente y con una herida abdominal taponada con una camiseta. A su lado se encontraba estaba llorando una mujer que reconoció haber apuñalado al hombre.

Los agentes averiguaron que ambos son pareja y que a lo largo del día se había iniciado una discusión entre ellos. Ésta fue a más hasta que el hombre la empujó, mantuvieron un forcejeo y el varón le propinó varios puñetazos en el rostro.

La mujer trató de pedir auxilio hasta que cogió un cuchillo de cocina y apuñaló al hombre en la zona abdominal.

Como consecuencia, el hombre retrocedió y la mujer huyó y pidió ayuda a un vecino. En vista de los hechos, se detuvo al hombre como presunto autor de un delito de malos tratos y a la mujer como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Una ambulancia atendió a los detenidos, trasladando al hombre a un centro hospitalario ya que presentaba un corte en el brazo derecho, así como una herida penetrante en la pared abdominal sin afectación de órganos vitales. No obstante, fue dado de alta horas más tarde.