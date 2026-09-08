Detenida pareja tras robar en una conocida joyería de Eivissa: ocultaba las joyas en el pañal de su hija

Joyas robadas en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Eivissa ha detenido a un hombre y a una mujer, ambos de origen rumano, por ser los presuntos autores del hurto cometido el 27 de agosto en una conocida joyería de la ciudad. La mujer fue detenida a punto de embarcar para marcharse de Eivissa y al hombre se le encontraron las joyas ocultas en el pañal de la hija.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el pasado 2 de septiembre agentes especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio procedieron a esta detención tras iniciar una investigación en el mismo momento en que se recibió una denuncia relatando que una mujer había sustraído al descuido diversas joyas, valoradas en un total de 17.100 euros, en una joyería.

Los agentes lograron identificar a la mujer a través de las grabaciones de seguridad del establecimiento y, desde ese momento, se inició un operativo para la localización de la presunta autora del robo, así como del varón que se tenía constancia había actuado en connivencia con ella.

Tras varios días de búsqueda, la mujer, sobre la que figuraba además otro señalamiento policial por un hecho similar en Estepona, fue sorprendida en el puerto de Eivissa cuando trababa de embarcar hacia Valencia. En ese mismo instante, fue detenida iniciándose el seguimiento del vehículo en el que se había desplazado y en el que, una vez interceptado en la localidad de Sant Antoni, fue detenido el varón también acusado de ser responsable del hurto mencionado.

En el registro del detenido así como del vehículo, los funcionarios de paisano hallaron las joyas sustraídas escondidas en el pañal de la hija de ambos.

Los presuntos autores, tras los preceptivos trámites, fueron puestos a disposición judicial.