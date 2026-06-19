Detenida por querer hacer un 'simpa' en un restaurante de Palma

Archivo - Coche de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por negarse a pagar las consumiciones en un restaurante de Palma.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado sábado por la noche el propietario de un restaurante, cerca de la calle Aragón, avisó a la Policía Nacional de que estaba teniendo problemas porque una mujer no quería abonar las consumiciones.

La víctima explicó a los policías que la mujer había consumido, junto a otro varón, varios productos. Al acabar, el hombre se levantó y le dijo al encargado que iba a sacar dinero de un cajero y este le pidió dejase algo como depósito.

El cliente se negó y se marchó, dejando a la mujer en la mesa del restaurante. Fue entonces, cuando el propietario llamó a la Policía Nacional.

La mujer, por su parte, dijo a los agentes que no llevaba dinero encima ni tenía batería en el móvil para avisar a alguien.

También le preguntaron si tenía algún otro método de pago y respondió que sólo tenía una tarjeta, pero que la tenía el hombre que se había marchado, que resultó ser su marido.

Los policías nacionales le ofrecieron acompañarla a casa para coger efectivo, pero la ahora detenida rechazó el ofrecimiento porque no tenía llaves y ni quería llamar a su suegra, que vivía con ella, porque le tenía miedo.

Ante la negativa a querer pagar ni buscar soluciones para ello, la mujer fue detenida por ser la presunta autora de un delito de estafa.