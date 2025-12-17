Detenida por robar 2.000 euros de la caja de la gasolinera en la que trabaja en llucmajor

La detenida, conducida por agentes. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Llucmajor ha detenido a una mujer de 42 años de edad por presuntamente haber robado unos 2.000 euros de la caja registradora de la gasolinera en la que trabaja.

Los agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento, según han informado en nota de prensa, el pasado sábado 13 de diciembre, de la denuncia por parte del gerente de una estación de servicio que denunció un posible hurto de dinero de la caja registradora.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Llucmajor asumió la investigación y tras un exhaustivo trabajo de visualizaciones de cámaras, verificaron que una de las trabajadoras realizó dos sustracciones de dinero de la caja con un botín de aproximadamente 2.000 euros.

Fue el pasado lunes cuando los agentes la localizaron y detuvieron por un delito de hurto en establecimiento y fue puesta a disposición judicial.