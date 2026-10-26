Detenida por robar paquetes de tabaco y perfumes por valor de 1.000 euros en el aeropuerto de Palma

Detenida por robar paquetes de tabaco y perfumes en el aeropuerto de Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por supuestamente robar paquetes de tabaco y productos de perfumería y cosmética en la tienda 'dutty free' del aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando los agentes de la Sección Fiscal de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma recibieron aviso por parte de los miembros de seguridad del 'dutty free' de que tenían retenida a una mujer.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la presunta autora, de 55 años y originaria de Europa del este, habría robado gran cantidad de paquetes de tabaco, así como productos de perfumería y cosmética.

Los agentes comprobaron los hechos y detuvieron a la mujer por un presunto delito de hurto, por un valor de aproximadamente 1000 euros.

Posteriormente, en la tarde del domingo fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente en los Juzgados de Palma.