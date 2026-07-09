Detenida por robar zapatos y ropa por valor de 600 euros en una tienda de la calle Sant Miquel - POLICÍA LOCAL

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer por supuestamente robar prendas de ropa y zapatos por valor de 600 euros en una tienda de la calle Sant Miquel.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 10.45 horas cuando una patrulla peatonal fue requerida por la encargada de una tienda de ropa que informó que hacía unos segundos una mujer había robado varios artículos.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, los agentes iniciaron la persecución y lograron interceptar a la sospechosa, una mujer española de 38 años, en la calle Felip Neri.

La presunta autora llevaba varias perchas con ropa entre los brazos y un bolso, en el que había más artículos supuestamente robados de la tienda. Al detenerla, la mujer reconoció de forma espontánea ser la autora del hurto.

Los agentes, mientras esperaban que llegara el vigilante de seguridad del comercio, hicieron un recuento de las prendas de ropa, del bolso y del calzado, cuyo valor total ascendía a 599,6 euros.

Además, le intervinieron 23 cigarrillos electrónico que estaban precintados en sus respectivas cajas, de los que la mujer no pudo justificar su procedencia ni aportar el tique de compra.

La mujer presentaba varios cortes en ambos brazos y uno pequeño en el cuello, unas lesiones que habían llegado a manchar de sangre la ropa que había sustraído. Como la mujer se negó en todo momento a colaborar o dar explicaciones, fue imposible para los agentes determinar el origen de estas heridas.

Ante el valor total de los objetos sustraídos y la evidencia del delito, los policías detuvieron a la mujer y solicitaron un vehículo policial adaptado para trasladarla al Hospital Son Llàtzer.

Tras recibir el alta hospitalaria, fue conducida a dependencias policiales, donde la Sala de Atestados instruyó las diligencias y la traspasó a la Policía Nacional.