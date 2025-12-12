Detenida por tratar de matar a un hombre con un objeto punzante en una discoteca de Ibiza

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. - POLICÍA NACIONAL

IBIZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por, presuntamente, tratar de matar a un hombre con un objeto punzante tras una discusión en una discoteca de Ibiza.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, cuando una llamada al 091 informó de una reyerta en la entrada de una discoteca.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un joven con múltiples heridas en el pecho y cuello fruto de, al parecer, una agresión con un objeto punzante. El joven precisó de asistencia sanitaria por parte de facultativos y fue trasladado a un centro hospitalario.

Varios testigos indicaron que una mujer, identificada posteriormente, había sido la presunta agresora. Tras encontrarla en las inmediaciones, la mujer explicó que actuó para proteger a su pareja. Presuntamente, los dos hombres habrían tenido una disputa en las inmediaciones del centro de ocio.

Por la gravedad que presentaban las heridas de la víctima, la mujer fue detenida acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La investigación continúa en curso, por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Ibiza, para el esclarecimiento total de los hechos.