Detenidas cuatro personas por provocar altercados en una manifestación en apoyo a Palestina en Palma

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres y una mujer por presuntamente provocar altercados y agredir a los agentes en una manifestación en apoyo a Palestina en Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre en una marcha que transcurrió prácticamente con normalidad.

No obstante, en un momento dado un grupo minoritario de personas completamente vestidas de negro y con el rostro oculto, empezó a arrojar petardos y bengalas encendidas en el interior de diversas papeleras y contenedores ubicados a lo largo del recorrido de la manifestación.

Al acabar la marcha, los agentes fueron a identificar a las personas que habían lanzado las bengalas y petardos y, en ese momento, alguien lanzó un objeto contundente contra el casco de un policía.

Posteriormente, integrantes de dicho grupo comenzaron a agredir con empujones, patadas y manotazos a algunos agentes y un hombre dio una patada en la boca a uno de los agentes produciéndole una herida en el labio. Tras utilizar la fuerza mínima imprescindible, según ha señalado la Policía, cesó la agresión de los presuntos autores.

Al identificar plenamente al grupo de personas que provocó los altercados, los policías reconocieron a tres de las personas que les habían agredido.

La Brigada Provincial de Información se hizo cargo de la investigación para identificar plenamente a las personas que presuntamente agredieron a agentes y tiraron las bengalas y petardos.

Tras realizar las gestiones pertinentes, los agentes de Información pudieron localizar y detener, durante las últimas semanas, a los cuatro presuntos autores de un delito de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. La Brigada Provincial de Información no descarta más detenciones.