Detenidas cuatro personas por robar objetos valorados en 10.000 euros del 'duty free' del aeropuerto de Palma

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por, supuestamente, formar parte de dos grupos que se dedicaban a robar en los comercios del aeropuerto de Palma y se les intervinieron objetos valorados en unos 10.000 euros.

La investigación contra estos grupos integrados por tres mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre los 26 y los 44 años, se inició después de que los agentes detectaran varias sustracciones en días consecutivos, en diversos comercios de la terminal.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha indicado que las primeras gestiones permitieron comprobar que los hechos respondían a un mismo patrón de actuación, caracterizado por la rapidez de la ejecución y la coordinación entre los autores.

Gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia y a las labores de investigación desarrolladas por los agentes, se logró identificar a los presuntos responsables, que habían llegado a Mallorca en vuelos procedentes del Reino Unido.

Las investigaciones permitieron determinar que los detenidos integraban dos grupos criminales itinerantes independientes, especializados en cometer hurtos en aeropuertos de todo el territorio nacional.

Su actividad consistía en desplazarse expresamente a diferentes terminales aeroportuarias para, presuntamente, cometer delitos contra el patrimonio y abandonar posteriormente el lugar en vuelos previamente planificados.

El 'modus operandi' consistía en aprovechar la gran afluencia de viajeros en las zonas comerciales para sustraer productos de elevado valor económico, principalmente cartones de tabaco y perfumes de primeras marcas.

Mientras unos miembros del grupo cometían los hurtos, otros vigilaban los movimientos del personal de seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de facilitar la huida y evitar ser descubiertos.

Para dificultar su identificación, los integrantes de estas organizaciones llegaban incluso a cambiar su vestimenta en los aseos del aeropuerto antes de abandonar las instalaciones. En muchas ocasiones, toda la operativa delictiva se desarrollaba en menos de dos horas desde su llegada al aeropuerto.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha detenido a los cuatro integrantes de ambos grupos criminales como posibles autores de varios delito de hurto. Durante la investigación se recuperaron objetos por valor de 10.000 euros.