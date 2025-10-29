Detenidas cuatro personas vinculadas con una asociación cannábica en Maó.

MENORCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a cuatro personas vinculadas a una asociación cannábica y ha incautado seis kilogramos de marihuana, incluidos comestibles impregnados en THC, cerca de cinco kilogramos de hachís, más de 13.000 euros en efectivo, dos vehículos, siete teléfonos móviles, básculas de precisión, envasadoras al vacío, incubadoras y útiles destinados al tráfico de drogas.

Los arrestos, según ha informado la Jefatura en nota de prensa, tuvieron lugar el pasado 22 de octubre, cuando los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional de Maó, en colaboración con la Brigada de Seguridad Ciudadana, llevaron a cabo un dispositivo policial con la ejecución de tres entradas y registros, ordenadas por el Juzgado de Instrucción 3 de Maó, que junto al Ministerio Fiscal han coordinado la investigación.

Los agentes detectaron que los responsables de una asociación cannábica establecida en la localidad menorquina utilizaban el local para la venta y distribución de grandes cantidades de marihuana y hachís, por lo que el pasado mes de mayo se inició una investigación.

De este modo, se ha llevado a cabo un registro en local, así como en dos de los domicilios de sus responsables en Ferreries, donde ocultaban la droga y el dinero de las ganancias obtenidas.

Durante el tiempo que ha durado esta investigación se efectuaron numerosas actas administrativas efectuadas a visitantes de la asociación por tenencia de sustancia estupefaciente en la vía pública y, en concreto, una de estas actas le fue efectuada a un menor de edad.

Se han logrado intervenir diverso paquetes de marihuana envasada al vacío, porros ya preparados para su venta, así como diverso tipos de hachís y resinas de THC, junto a comestibles impregnados en THC y diverso material para el pesaje, dosificación y distribución de la droga.

Los presuntos autores pasaron a disposición judicial y en estos momentos se continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y no se descartan más detenciones.