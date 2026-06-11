Detenidas dos personas por atentado y resistencia a la autoridad durante una redada contra la venta ambulante - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos personas acusadas de atentado y resistencia a la autoridad durante varios dispositivos contra la venta ambulante en la Playa de Palma y s'Hort del Rei.

Según ha informado la Policía en un comunicado, las detenciones se produjeron durante la intervención en seis puntos de venta en los que los agentes confiscaron numerosos objetos.

Este operativo se desarrolló a las 12.30 horas en la primera línea de Playa de Palma, a la altura de la calle Misión de San Diego, donde participaron una veintena de agentes pertenecientes al refuerzo de verano.

Posteriormente, a las 14.30 horas, se llevó a cabo un segundo dispositivo en la zona de s'Hort del Rei, en el centro de Palma, donde se intervinieron otros cinco puntos de venta.

En esta actuación participaron también alrededor de una veintena de agentes adscritos al refuerzo de verano y a las unidades extraordinarias desplegadas en zonas como el Parque del Mar y la calle Sant Miquel.

Finalmente, a las 16.00 horas se realizó una nueva inspección en la zona de Padre Bartomeu Salvà, en Playa de Palma, donde no se detectaron vendedores.