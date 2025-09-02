Detenidas dos personas por intento de robo en vehículos del barrio de Santa Catalina

Archivo - Recurso de un agente de la Policía Local de Palma - CORT - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a dos varones, de nacionalidad argelina y 32 y 53 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en varios vehículos de la zona de Santa Catalina.

Según relata el Cuerpo en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, 29 de agosto, en la calle Dameto, y la intervención se inició a las 19.50 horas, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) fue comisionada tras recibir una alerta ciudadana en la que un testigo informaba que dos individuos estaban forzando vehículos en la vía pública.

Al llegar al lugar, otro testigo facilitó una descripción de los presuntos autores y, gracias a ésta, se localizó a los dos individuos en la plaza Progrès. Tras registrarles, encontraron una herramienta que podrían haber utilizado para cometer el delito.

Además, uno de ellos realizó una declaración espontánea mofándose de los agentes, que aseguran que aumentó los indicios de su culpabilidad al referirse a la ubicación de las víctimas en un restaurante cercano y que, por tanto, demostraba que los estaban vigilando. Una patrulla de apoyo se personó en el lugar de los hechos y realizó una inspección ocular del vehículo afectado, cuyo propietario confirmó haberlo dejado cerrado momentos antes, aunque no notó la falta de objetos en su interior. Los agentes procedieron a la detención de ambos individuos por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, tras las diligencias iniciales, traspasó a los detenidos a la Policía Nacional.