Detenidas dos personas por tráfico de drogas en Eivissa

EIVISSA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la localidad ibicenca de Sant Antoni de Portmany.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las detenciones se produjeron el pasado viernes en dos actuaciones independientes desarrolladas en varios puntos del casco urbano. Ambas intervenciones se enmarcan en los dispositivos de seguridad que la Guardia Civil mantiene de forma permanente para prevenir y combatir el tráfico minorista de drogas, especialmente durante la temporada turística.

La primera intervención fue llevada a cabo por una patrulla del puesto principal de la Guardia Civil de Sant Antoni, en las inmediaciones del Passeig de ses Fonts. Los agentes sorprendieron a uno de los sospechosos mientras efectuaba una venta de droga.

La otra actuación fue realizada por agentes de la Guardia Civil desplegados en la isla para reforzar la prevención de la delincuencia durante el periodo estival. Detectaron otra venta de droga en la vía pública y procedieron a la detención del implicado.

Como resultado de ambas intervenciones, incautaron diversas sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, así como dinero en efectivo, presuntamente obtenido con la actividad delictiva.

La Guardia Civil continúa intensificando los dispositivos de vigilancia y prevención en las zonas de mayor afluencia turística de la isla con el objetivo de combatir el tráfico de drogas al por menor y reforzar la seguridad ciudadana.