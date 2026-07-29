Detenidas tres personas en Felanitx dedicadas al robo en interior de vehículos

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres varones, de 32, 29 y 24 años, como presuntos autores de varios robos en el interior de vehículos, además de los delitos de conducción temeraria, atentado y desobediencia a los agentes de la autoridad perpetrados en la zona de Cala Sa Nau, en el término municipal de Felanitx.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la actuación tuvo lugar mientras varias patrullas de Seguridad Ciudadana realizaban un servicio de vigilancia para prevenir robos en vehículos estacionados en las inmediaciones de la playa.

Durante el dispositivo, los agentes detectaron a un hombre que permanecía en actitud vigilante utilizando un teléfono móvil, mientras otros dos se encontraban junto a los vehículos estacionados. Al advertir la presencia de la Guardia Civil, los dos sospechosos accedieron a un turismo y huyeron, mientras el tercer también trató de huir.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron un seguimiento del vehículo y vieron como, durante éste, los ocupantes arrojaron por las ventanillas diferentes herramientas presuntamente utilizadas para cometer los robos. Además, el conductor invadió el carril contrario y obligó a peatones y conductores a apartarse para evitar ser atropellados o colisionados.

La huida concluyó cuando el vehículo impactó contra un muro de piedra y quedó bloqueado. Uno de los ocupantes fue detenido en el interior del turismo, mientras que el conductor intentó escapar a pie por una zona de campo, aunque interceptado y detenido pocos instantes después. El tercer implicado también fue localizado y detenido por los agentes.

Tras inspeccionar la zona, la Guardia Civil comprobó que cuatro vehículos presentaban daños compatibles con robos o intentos de robo en su interior. Además, recuperaron diversas herramientas presuntamente utilizadas para forzar los vehículos y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, conducción temeraria, atentado y desobediencia a agentes de la autoridad.