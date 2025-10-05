Un detenido por abordar a dos hombres para robarles una cadena de oro y sustraerles un móvil en Playa de Palma

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen senegalés, como presunto autor de una tentativa de robo con violencia y hurto, por abordar a dos hombres para robarles una cadena de oro y sustraerles un teléfono móvil, en la Playa de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, en la madrugada del pasado martes, agentes del GOR y Rayos de este cuerpo policial que realizaban labores propias en la prevención de la delincuencia en la zona de la Playa de Palma fueron alertados y requeridos por dos turistas.

Los dos turistas informaron que, sobre las 00.45 horas, se encontraban paseando entre los balnearios cinco y seis, cuando un individuo se les acercó por la espalda y de forma súbita se abalanzó sobre uno de ellos agarrándole violentamente una cadena de oro que portaba en su cuello con la clara intención de arrebatársela.

Dado el nivel de violencia con la que el asaltante actuó en el intento de arrebatar al turista la cadena de oro, ambos cayeron al suelo, iniciándose un forcejeo entre el asaltante, el turista que llevaba la cadena y su acompañante. El hombre no logró apoderarse de la cadena, zafándose de los dos turistas y huyendo del lugar a la carrera en dirección a segunda línea de playa. Los dos turistas facilitaron a los agentes las características físicas del hombre.

En ese mismo momento, una de las víctimas se percató de que no tenía su teléfono móvil, que llevaba en el pantalón durante el forcejeo ocurrido minutos antes, sospechando que el presunto autor pudiera haberse apoderado del teléfono aprovechando el forcejeo. El turista informó que su dispositivo móvil tenía incorporada una aplicación de rastreo.

Accediendo a la aplicación de rastreo del móvil sustraído, los agentes comprobaron como el terminal se encontraba en movimiento en una calle cercana, iniciando el seguimiento del mismo en compañía de la víctima del robo.

A escasos metros, los agentes localizaron a un individuo que, ante la presencia de la patrullas, actuaba de forma inusual, realizando movimientos esquivos, con la clara intención de huir del lugar, y que finalmente se escondió agazapado detrás de unas plantas.

Los agentes localizaron el terminal sustraído detrás de las plantas donde se escondía el individuo, siendo el teléfono recuperado y entregado a su propietario.

Finalmente, tras identificar al hombre, los agentes le detuvieron como presunto autor de una tentativa de robo con violencia y un delito de hurto, y le trasladaron hasta dependencias policiales.