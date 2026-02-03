Detenido por acoso sexual a su compañera de piso en Maó con la que se quería casar para obtener la residencia

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente agredir sexualmente a su compañera de piso en Maó en reiteradas ocasiones.

Según ha informado la Jefatura Superior de Balares, la víctima denunció los hechos, que ocurrieron desde finales de 2025 cuando comenzó a compartir piso con este hombre.

La víctima relató que en numerosas ocasiones el hombre le cogía fuertemente del cabello besándola, manifestando que quería casarse con ella para regularizar su situación en España. También la insultó y le hizo comentarios ofensivos y obscenos.

El pasado 29 de enero la mujer abandonó la vivienda y denunció los hechos a la Policía Nacional, que detuvo al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual.