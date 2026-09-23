Detenido en el aeropuerto de Palma tras intervenirle dos maletas con 25 kilos de marihuana

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PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Palma, por un delito de tráfico de drogas, a un hombre que llevaba dos maletas con 25 kilos de marihuana.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 18 de septiembre cuando agentes del Grupo de Investigación del aeropuerto establecieron un dispositivo sobre los pasajeros de un vuelo internacional que acababa de aterrizar.

Durante las comprobaciones, se seleccionaron de manera aleatoria a varios pasajeros para realizar las verificaciones y entre ellos se encontraba un hombre que viajaba con dos maletas que podrían contener sustancias estupefacientes. Por ello, se inspeccionó su equipaje y localizaron varias bolsas precintadas con 50 bolsas de marihuana, unos 25 kilos.

El pasajero fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Esta intervención tuvo la colaboración del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que coordinó la actuación junto a los agentes del puesto fronterizo. La sustancia intervenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial y los agentes de la Udyco han iniciado una investigación para determinar el origen y destino de la droga.

La Policía ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.