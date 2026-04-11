Detenido por agredir a los agentes tras intentar retirar un coche que no era suyo del depósito municipal

Depósito Municipal de Vehículos de sa Riera - POLICÍA LOCAL

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente resistirse con puñetazos y golpes hacia los agentes tras intentar retirar un vehículo que no era suyo del depósito municipal. Además, sobre el presunto autor pesaba una orden de búsqueda y detención.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo en el Depósito Municipal de Vehículos de sa Riera, cuando un hombre mostró una actitud violenta con los empleados al pretender retirar un vehículo que no era de su titularidad y no podía abonar las tasas.

La Base del 092 informó de la existencia de una requisitoria judicial de búsqueda y detención contra él. Así, con el apoyo de otra patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI), los agentes detuvieron al presunto autor, de 33 años y nacionalidad cubana.

El hombre, al ser informado de este hecho, reaccionó violentamente, propinando patadas y puñetazos, hasta que finalmente pudo ser reducido sin provocar lesiones.

Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.