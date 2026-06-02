Detenido por agredir a dos turistas para robarles en Palma

Agentes de la Policía Nacional escoltan a un detenido.
Agentes de la Policía Nacional escoltan a un detenido. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 2 junio 2026 13:51
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PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Palma a un hombre por supuestamente agredir a dos mujeres para robarles, junto con otro sospechoso que no ha sido identificado.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos ocurrieron a mediados de abril en el paseo Sagrera cuando dos hombres habrían asaltado a dos turistas por la espalda para sustraerles sus pertenencias.

Uno de ellos agarró fuertemente a una de las mujeres por el cuello, mientras que el otro sujetó a la segunda por la espalda. A consecuencia de la agresión, ambas cayeron al suelo con los dos asaltantes encima.

Los presuntos autores sustrajeron dos teléfonos móviles de alta gama, documentación personal y una tarjeta bancaria, antes de huir del lugar poco antes de la llegada de la Policía.

Tras la investigación, los agentes identificaron a uno de los presuntos autores, de origen marroquí, y establecieron un dispositivo para su localización y detención.

Finalmente, fue interceptado y detenido por la Policía Nacional este lunes. La investigación sigue abierta por parte del Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Centro.

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