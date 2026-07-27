Detenido por agredir a otro hombre con un bate de béisbol y cortarle la cara con un cuchillo en Palma

Una agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a otro con un bate de béisbol y cortarle la cara con un cuchillo para después robarle en Palma.

Los hechos, que la víctima denunció en comisaría, sucedieron a mediados de este mes de julio, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Según su versión, todo comenzó con una discusión que mantuvo con un joven que le había intentado robar. En un momento dado, el sospechoso le comenzó a golpear con un bate de béisbol en la espalda y le cortó la cara con un cuchillo, causándole heridas que precisaron de puntos de sutura.

Después, le arrebató 150 euros en efectivo que portaba consigo y huyó del lugar. Los investigadores abrieron una investigación para esclarecer los hechos y, tras lograr identificar al sospechoso, lo pusieron en busca y captura.

No fue hasta el pasado domingo cuando lo localizaron en Son Gotleu y lo detuvieron como supuesto autor de un delito de robo con violencia. Además de una navaja, llevaba consigo una tarjeta bancaria que no estaba a su nombre.

Los investigadores descubrieron que la noche anterior a su arresto le había robado la cartera a otro hombre y usó su tarjeta de crédito para realizar diversas compras. Es por ello que también se le imputan delitos de hurto y de estafa.