Detenido por agredir a otro hombre que trató de impedir que entrara a un establecimiento de Palma con alcohol

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a otro que trató de impedir que accediera a un establecimiento de Palma con una botella de alcohol que había comprado previamente.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la noche del pasado sábado por la zona de la calle Aragón.

El 091 recibió un aviso alertando de que había una persona desangrándose y a la que varios ciudadanos habían realizado un torniquete en el brazo, donde presentaba un corte de dimensiones considerables.

Uno de los testigos aseguró a los policías que se había producido una trifulca entre el supuesto agresor y la víctima, quienes se conocían entre sí.

El primero trató de entrar en un establecimiento con una botella de alcohol que había comprado previamente, lo que el segundo trató de impedir.

Ante estas desavenencias, el sospechoso le propinó un cabezazo en el rostro y ambos comenzaron un forcejeo. La botella cayó al suelo y, ya rota, le agredió con ella.

Aunque se dio a la fuga, fue localizado y arrestado como supuesto autor de un delito de lesiones graves. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, donde recibió varios puntos de sutura.