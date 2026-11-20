Agentes de la Policía Local de Eivissa. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local han detenido a un hombre por supuestamente agredir a su pareja en Eivissa después de que fuese descubierto por una agente municipal que se encontraba fuera de servicio.

Los hechos, según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa en un comunicado, tuvieron lugar el pasado fin de semana.

Una agente de la Policía Local se encontraba fuera de servicio cuando escuchó unos gritos y acudió a auxiliar a una mujer que supuestamente estaba siendo agredida por su pareja.

La agente se identificó como policía e intentó intervenir para proteger a la víctima y poner fin a la situación. El sospechoso mostró una actitud violenta, llegando a empujar e insultar a la agente e intentar agredirla, por lo que tuvo que ser contenido.

Los hechos fueron presenciados también por otras personas que se encontraban en las inmediaciones y que intervinieron para auxiliar. La víctima fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia, mientras que el detenido fue detenido y trasladado a comisaría.