Detenido por agredir a su pareja en Palma

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre por ser el presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, a quien presuntamente le ocasionó diferentes heridas llegándole a provocar que, a la llegada de los agentes, prácticamente no pudiera respirar por la cantidad de sangre que tenía en la boca.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, durante la madrugada del pasado domingo, el 091 recibió una llamada en la que se informaba que un hombre y una mujer estaban discutiendo en las escaleras de una finca.

Al llegar una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano y otra del Grupo Operativo de Respuesta, vieron una gran cantidad de sangre en el suelo del rellano de uno de los pisos y, al lado, a una mujer con la cara llena de sangre. Junto a ella, había un varón que no auxiliaba a la víctima y un bote de cristal roto en el suelo.

Los agentes solicitaron la asistencia de servicios sanitarios, ya que la mujer realizaba gestos de no poder respirar a causa de la sangre que tenía en la boca y, mientras esperaban la llegada de los facultativos, la colocaron en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogase.

Mientras tanto, una patrulla se entrevistó con el hombre que encontraron junto a la mujer aunque éste no quiso responder ni se mostró colaborativo y únicamente dijo que era la pareja de la víctima. No obstante, un vecino de la finca explicó que les había oído discutir, así como a la mujer llorar, golpes y gritos.

Por ello, los agentes detuvieron al hombre por ser el presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para tratar sus heridas, ante una posible fractura del tabique nasal, varios cortes en la boca, así como un traumatismo craneoencefálico.