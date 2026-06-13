Detenido el agresor de un turista que acabó en la UCI por un puñetazo en Playa de Palma

Detenido el presunto agresor de un turista en Playa de Palma que acabó en la UCI el pasado verano - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente pegar un puñetazo a un turista a la salida de una discoteca en Playa de Palma el pasado verano.

Los hechos ocurrieron en agosto cuando un hombre golpeó con el puño a un turista, que cayó al suelo y quedó inconsciente. A causa de la agresión, el joven sufrió fracturas craneales y hematomas internos y pasó varios días ingresado en la UCI.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, un amigo de la víctima la encontró en el suelo y avisó a los agentes, que no pudieron encontrar al presunto agresor.

A causa de la agresión, el joven agredido habría perdido fuerza y capacidad de memoria, sufría de migrañas y cambios de humor bruscos y también habría menguado su poder de concentración de manera permanente. De la misma manera, no recordaba nada de lo ocurrido.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar al presunto autor. La investigación permitido identificarlo y se estableció una orden de busca y captura sobre el presunto autor, un hombre de origen senegalés.

Así, el pasado martes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano localizaron al sospechoso en Playa de Palma y lo detuvieron como presunto autor de un delito de lesiones.