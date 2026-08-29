Detenido en Alcúdia por robar el bolso y el móvil a una mujer en la playa y huir con una bici también robada. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alcúdia ha detenido a un joven de 18 años por supuestamente robar el bolso y un teléfono móvil a una mujer en la playa del Barcarés.

Además, según las actuaciones policiales, antes de estos hechos, el detenido habría robado una bicicleta del interior de un domicilio, con la que huyó tras robar el bolso.

Según ha informado el cuerpo en redes sociales, la víctima pidió ayuda y dos trabajadores que se encontraban en la zona iniciaron la persecución del presunto autor.

Durante la fuga, el ahora arrestado abandonó la bicicleta y continuó a pie. Finalmente, ambos trabajadores consiguieron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de los agentes.

La Policía Local se hizo cargo de la situación, detuvo al joven e instruyó el correspondiente atestado policial. Todos los objetos sustraídos pudieron ser recuperados, incluida la bicicleta.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil para que continuara con las actuaciones correspondientes y, posteriormente, fuera puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Inca.