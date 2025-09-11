Detenido en Alicante otro miembro del grupo criminal que robó en una veintena de casas de Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a otro hombre por presuntamente formar parte de un grupo criminal especializado en robos en viviendas de Mallorca y al que se le atribuyen una veintena de robos en Andratx y Calvià.

El hombre, que fue detenido como presunto autor de los delitos continuados de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental, se suma a otras tres detenciones el pasado julio en el marco de la operación denominada 'Ceviche'.

Según ha recordado el Instituto Armado, a raíz de una investigación de varios robos cometidos en Calvià y Andratx se detectó a un grupo especializado que cometían los hechos principalmente por las tardes, accedían a las viviendas forzando ventanas o trepando por las fachadas y sustraían efectos personales de gran valor aprovechando la ausencia de los moradores.

Fruto de la investigación, la Guardia Civil interceptó en el ferry con destino a Valencia a tres individuos, tras haber abandonado la isla. En el vehículo en el que viajaban se encontraron objetos como joyas, relojes, dinero en efectivo y un inhibidor de frecuencia, todo ello por un valor de unos 300.000 euros.

Tras estas detenciones, se detectó un cuarto miembro que había abandonado Mallorca en avión, posiblemente con objetos robados. Asimismo, la Guardia Civil detectó que podría estar residiendo en Alicante y varios miembros de la investigación se trasladaron a la localidad y lo localizaron.

El pasado martes, con el apoyo de guardias civiles de Torrevieja, se accedió al domicilio del presunto autor, donde intervinieron numerosos objetos como bolsos de firmas exclusivas y relojes y joyas de alta gama, además de la indumentaria utilizada para los robos.

Entre los objetos incautados en este último registro, se ha comprobado que muchos de ellos pertenecen los robos cometidos en la isla de Mallorca. Hasta el momento se han esclarecido una veintena de robos todos ellos en la zona de Calvià y Andratx.