Detenido por almacenar material pedófilo en una memoria USB conectada en un centro sociosanitario de Palma

Un agente del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven usuario de un centro sociosanitario de Palma por supuestamente almacenar material pedófilo en una memoria USB que, a su vez, estaba conectada a la televisión de una sala común de las instalaciones.

En total, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se han intervenido 42 archivos que contenían fotografías y vídeos de explotación o abuso sexual infantil.

Fueron los trabajadores del turno de noche del centro quienes, tras realizar una inspección rutinaria en las instalaciones, localizaron la citada memoria externa instalada en el televisor de una sala de ocio y uso común.

Tras comprobar su contenido para averiguar a quién pertenecía y localizar una carpeta con material pedófilo pusieron los hechos en conocimiento de los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía y les hicieron entrega del USB.

Los agentes solicitaron permiso a la autoridad judicial para inspeccionar la memoria y pudieron determinar la fecha y la hora en la que se instaló en el televisor del centro sociosanitario.

También pudieron analizar su contenido y contabilizar hasta 42 archivos de foto y vídeo con contenido de explotación y abuso sexual infantil. Descartaron que los hechos registrados se hubieran producido recientemente y no consiguieron identificar a ninguna de las víctimas.

A raíz del análisis de los diferentes archivos, no obstante, sí que pudieron identificar al supuesto dueño del USB, un usuario del centro. Los agentes intervinieron un ordenador y una tableta electrónica de este y se entrevistaron con varios testigos.

El joven sospechoso, de nacionalidad española, reconoció los hechos y manifestó que se había descargado el material de una conocida red social. Por todo ello fue detenido como supuesto autor de un delito de corrupción de menores.