Detenido por amenazar y atacar con un cuchillo en plena calle en Llucmajor al hermano de su expareja

Archivo - Una agente de la Guardia Civil, de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por amenazar y atacar en plena calle al hermano de su expareja en Llucmajor.

Según han informado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante la tarde de este jueves, cuando la víctima salía de un establecimiento comercial.

Al parecer, el ahora detenido se aproximó a la víctima y le roció el rostro con un spray de defensa y después le propinó diversos golpes en la cabeza y el cuerpo.

Durante la agresión, el presunto autor habría esgrimido un cuchillo e intentó apuñalar en repetidas ocasiones a la víctima. La secuencia de los hechos fue grabada por una testigo presencial, cuyas imágenes han sido incorporadas a la investigación.

Asimismo, la víctima manifestó haber recibido durante los meses previos numerosas amenazas e insultos por parte del detenido, tanto mediante aplicaciones de mensajería como a través de llamadas telefónicas.

Igualmente, indicó que ambos ya habían protagonizado un altercado anterior, relacionado con desavenencias personales, si bien en aquella ocasión no se presentó denuncia.

La investigación permitió esclarecer las circunstancias de la agresión y culminó con la detención del presunto autor. Al parecer, el detenido es hermano de una mujer con la que la víctima había mantenido una relación sentimental, la cual había finalizado hacía poco tiempo.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.