Detenido por amenazar con un gran cuchillo a trabajadores y clientes de un bar de Palma

Cuchillo de grandes dimensiones intervenido. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado domingo al mediodía, el 091 recibió una llamada que alertaba de que un hombre estaba causando molestias a empleados de un bar de La Vileta y a los clientes.

Al llegar una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, el individuo ya se había marchado a bordo de un patinete eléctrico.

No obstante, varias personas pudieron dar una descripción física precisa y manifestaron que el varón era conocido en el barrio porque era, según los testigos, una persona agresiva.

Minutos más tarde, otra llamada expuso que un individuo estaba amenazando con un cuchillo a clientes y personal de otro bar en Son Roca.

Justo después, llegaron los policías nacionales que estaban en La Vileta. Allí, vieron al hombre, que encajaba plenamente con la descripción que se había aportado del sujeto de los primeros incidentes, que escapaba con un patinete eléctrico.

Tras perseguirlo, pudieron interceptarlo en las inmediaciones. Sin embargo, este, mientras huía, había lanzado un objeto metálico bajo un coche y que resultó ser un cuchillo de grandes dimensiones.

Al tener retenido al varón, uno de los policías se entrevistó con los testigos de los hechos ocurridos en el segundo bar. Estos expusieron que, efectivamente, el presunto autor les había amenazado con un cuchillo metálico. Por ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.