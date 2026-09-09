Detenido por arrastrar con su coche a la dependienta de una perfumería tras un robo en Mallorca

Archivo - Coche de la Guardia Civil - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y contra la seguridad vial después de que arrastrara con su coche a la dependienta de una perfumería tras un robo de perfumes por valor de 600 euros en un recinto comercial de Marratxí.

Según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado, el pasado 30 de agosto una mujer sustrajo varios perfumes y, cuando fue sorprendida saliendo del local sin abonar los artículos, una empleada la siguió hasta la zona del aparcamiento. Allí, le esperaba un vehículo conducido por el ahora detenido y, durante el forcejeo para evitar la fuga, el conductor arrancó el coche cuando la empleada intentaba evitar que la ladrona se marchara, por lo que la arrastró varios metros por el asfalto, dejándola herida en el suelo.

Los ocupantes emprendieron la marcha a gran velocidad. Durante la huida, un testigo de los hechos, les dio el alto, pero tuvo que esquivar al vehículo para evitar ser atropellado.

Al tener conocimiento de lo sucedido, los agentes realizaron las gestiones pertinentes para la localización de los autores. El conductor ya ha sido detenido y la autora de los hechos se encuentra plenamente identificada, por lo que su detención tendrá lugar en los próximos días.

A ella se le atribuyen dos delitos de robo con violencia e intimidación, el primero de ellos realizado el pasado en el pasado mes de julio en otro establecimiento del mismo recinto comercial.

La investigación la desarrolló del área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d'Inca. El detenido, junto con las diligencias instruidas han sido presentadas ante la autoridad judicial, quien ha decretado su ingreso en prisión.