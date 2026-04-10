Detenido por arremeter contra vehículos y locales con un tablón de madera: golpeó todo lo que encontró a su paso

Un agente muestra el tablón de madera intervenido al arrestado. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente golpear varios vehículos estacionados en la vía pública y las marquesinas de diversos establecimientos situados en la calle Aragón con un tablón de madera.

El arrestado, de origen marroquí, utilizó un tablón de madera de grandes dimensiones para causar los desperfectos en el mobiliario urbano y en los coches particulares.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos ocurrieron sobre las 04.30 horas del pasado miércoles, cuando la sala del 091 recibió varias llamadas alertando de la presencia de un individuo que golpeaba todo lo que encontraba a su paso en la calle Metge Josep Darder.

Tras el requerimiento, patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se desplazaron a la zona y localizaron a un varón que portaba un madero de obra y cuyas características coincidían con las aportadas por los testigos.

El presunto autor, al advertir la presencia policial, huyó a pie lanzando el palo al suelo, lo que motivó una persecución a la carrera por parte de los agentes.

El hombre fue interceptado a escasos metros del lugar, donde mostró una actitud beligerante y una resistencia enérgica contra la acción de los policías.

Una vez reducido el individuo, otras patrullas realizaron batidas por las calles adyacentes para localizar los daños ocasionados.

Los agentes comprobaron que, además de los vehículos afectados, un establecimiento comercial presentaba la marquesina totalmente destrozada.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al hombre como presunto autor de un delito de daños y otro de resistencia y desobediencia. El arrestado fue trasladado posteriormente a las dependencias policiales.