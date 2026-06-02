Detenido por arrollar a una motorista y darse a la fuga en Palma

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PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente arrollar con su vehículo a una motorista y darse a la fuga tras dejarla herida.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, a primera hora de la mañana, cuando un ciudadano llamó al 091 alertando de que un hombre había atropellado a una motorista y había abandonado el lugar.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, el hombre que alertó a los agentes siguió al presunto autor, que se saltó varios semáforos en rojo y circulaba a gran velocidad.

Al llegar a las inmediaciones de Jacint Verdaguer, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano localizó al sospechoso, gracias a la información del ciudadano que había llamado al 091, y le dio el alto.

No obstante, este hizo caso omiso y siguió huyendo a gran velocidad hasta que quedó atrapado en una calle. Intentó huir a pie pero los policías lo interceptaron.

Posteriormente, llegó el hombre que había avisado a la Policía y explicó que el presunto autor había impactado contra una motorista, que resultó herida en un tobillo, y que se había dado a la fuga sin atenderla.

Otra patrulla, que estaba atendiendo a la víctima, corroboró los hechos. La mujer, que no presentaba heridas muy graves, fue atendida por los servicios sanitarios.

Los agentes comprobaron que el vehículo que conducía el sospechoso no tenía seguro y, con todo, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia.