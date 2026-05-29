Detenido por causar de manera reiterada daños sobre un vehículo en Santanyí. - GUARDIA CIVIL

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Santanyí ha detenido a un hombre de 28 años por supuestamente causar numerosos daños y de manera continuada sobre un vehículo.

Según han informado en un comunicado, las investigaciones comenzaron tras denunciar el perjudicado que estaba sufriendo de manera reiterada daños en su vehículo y que el ahora arrestado utilizaba efectos para rayar y pintan la carrocería del vehículo.

Estos hechos generaron preocupación a la víctima, ya que los daños ocasionaban reparaciones de gran cuantía económica, ascendiendo a más de 6.000 euros.

Tras la correspondiente investigación y realización de las gestiones oportunas por parte de los guardias civiles, se identificó y detuvo al presunto autor.

Durante la intervención se localizó en el interior de su vehículo material relacionado con los hechos. Además, al sospechoso le constaban algunos antecedentes por daños.

El detenido fue puesto a disposición judicial, que ordenó como medida cautelar una orden de alejamiento sobre el perjudicado.