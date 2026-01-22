Detenido por clavar una navaja a un hombre que no quiso comprarle una batidora de segunda mano

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente clavar una navaja a otro hombre que no quiso comprarle una batidora de segunda mano en Palma.

Los hechos ocurrieron a principios de diciembre del año pasado cuando un hombre fue a vender una batidora de segunda mano en Son Gotleu.

Ante la negativa del comprador, el hombre comenzó a insultarle y se sacó una navaja del bolsillo e intentó clavársela en el abdomen. La víctima trató de defenderse con el brazo y recibió allí un navajazo.

El hombre interpuso una denuncia días más tarde, por lo que los agentes comenzaron una investigación. Así, identificaron al presunto autor el pasado lunes por la noche y, al cachearlo, encontraron una bolsa de plástico con cocaína y documentación robada a otra persona.

Al detenido le constaba también una orden de detención por un delito contra la salud pública.