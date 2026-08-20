Detenido por cometer seis robos en viviendas y garajes de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente cometer seis robos con fuerza en domicilios y garajes en el centro de Palma, en los que se llevó objetos valorados en más de 8.000 euros.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional inició la investigación de cinco robos en viviendas y aparcamientos durante el mes de agosto cometidos presuntamente por el mismo hombre, según comprobaron los agentes en las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

La Jefatura Superior de Baleares ha informado en un comunicado que el presunto autor forzaba las puertas de acceso a las viviendas, todas ellas plantas bajas. En una ocasión, escaló hasta una ventana de la vivienda y también accedió a dos garajes forzando la barrera metálica.

Según las cinco denuncias interpuestas, el sospechoso habría obtenido un botín de más de 8.000 euros tanto en dinero, aparatos electrónicos, móviles y diferentes objetos de valor.

La Policía Nacional estableció varios dispositivos para localizar al presunto autor y, el pasado martes, fue alertada de un robo con fuerza en una vivienda en el Rafal, en el que se había sustraído un dispositivo electrónico que tenía sistema de posicionamiento.

Los agentes se desplazaron hasta una calle en Son Gotleu, donde el dispositivo robado daba señal y localizaron a un hombre agazapado manipulando una mochila.

En el interior había numerosos objetos, dispositivos electrónicos, una tableta, un móvil y diversas prendas. Todos los objetos habían sido denunciados como robados momentos antes y tenían un valor de cerca de 4.000 euros.

Por su parte, los denunciantes aportaron imágenes de la empresa de alarmas de su domicilio en las que se podía ver al supuesto ladrón forzando una de las puertas de la terraza.

Las características físicas, según la Policía, coincidían plenamente con el hombre interceptado. Así, fue detenido como presunto autor de seis robos con fuerza.