Detenido por conducir sin carnet y con ocho plantas de marihuana en el maletero por Llucmajor

Las plantas de marihuana localizadas en el interior del coche que conducía el detenido. - GUARDIA CIVIL

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 23 años por supuestamente conducir un coche sin carnet y con ocho plantas de marihuana en el maletero por el municipio de Llucmajor.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del martes, cuando una patrulla observó como un vehículo maniobró para tratar de evadir a los agentes, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los guardias civiles comenzaron a seguirle, tras lo que el conductor se detuvo voluntariamente en un lateral de la vía y bajó del vehículo para pedir disculpas.

Los agentes le pidieron la documentación y, al comprobar sus datos, corroboraron que no contaba con el perceptivo carnet de conducir, ni con el seguro obligatorio ni con la inspección técnica superada.

Al acercarse los agentes al coche --en cuyo interior, por motivos de seguridad, se encontraba el joven-- para informarle sobre la posible comisión de un delito se percataron de que de su interior se desprendía un fuerte olor a marihuana.

En el maletero encontraron ocho plantas de marihuana, por lo que detuvieron al sospechoso como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y otro contra la salud pública.