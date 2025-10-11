Un detenido por contratar a personas en situación irregular para trabajar en su establecimiento en Palma

La Policía Nacional detiene a un hombre por contratar a personas en situación irregular para trabajar en su establecimiento en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen marroquí, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, por contratar a personas en situación irregular para trabajar en su establecimiento en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los agentes de la UCRIF de este cuerpo policial, que realizaron diversas inspecciones durante las últimas semanas, localizaron a un hombre que tenía a un trabajador sin contrato y que estaba irregular en España. Además, en comprobaciones anteriores se localizaron más personas que estaban trabajando de manera ilícita en el mismo establecimiento.

Debido a las reiteradas ocasiones en las que se había encontrado dicho ilícito penal, los agentes detuvieron al hombre por ser el presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

INSPECCIONES EN EL ÁMBITO DE EUROPOL

De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de Europol, por parte de la Policía se ha participado de forma activa, dentro del marco EMPACT (Plataforma Multidisciplinaria Europea contra Amenazas Criminales), en los denominados días de acción, los cuales han tenido lugar entre los pasados días 22 al 28 de septiembre el denominado Joint Action Day (JAD) LABORAL 25.

En el presente JAD, del que también ha sido partícipe la Autoridad Europea de Trabajo, se tenía como objetivo prevenir y evitar la explotación laboral, así como promover las labores de inteligencia a través de actividades dentro de este ámbito y mejorar las relaciones y la cooperación entre las autoridades policiales y las inspecciones de trabajo.

UN TOTAL DE 23 INSPECCIONES EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS

Conforme a la problemática de Baleares se han fijado como sectores laborales de actuación: hostelería, construcción, sector alimentario y centros de distribución.

En total, se realizaron 23 inspecciones en diferentes establecimientos. Se identificaron a un total de 55 trabajadores, de los que nueve eran ciudadanos extranjeros en situación irregular.