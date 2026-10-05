Sucesos.- Detenido un copiloto por ocultar dosis de cocaína y marihuana entre los asientos del coche en el que circulaba - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre que circulaba de copiloto por esconder dosis de cocaína y marihuana entre los asientos del coche en el que circulaba.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado el cuerpo, que ha detallado que los hechos ocurrieron el pasado viernes de madrugada, cuando los efectivos policiales dieron el alto a un turismo al observar que tanto el conductor como el acompañante comían mientras circulaban.

Al acercarse a la ventanilla, los agentes se percataron de que el copiloto, un hombre de 38 años de nacionalidad marroquí y con antecedentes por el mismo delito, realizaba movimientos anómalos con la mano izquierda y manipulaba con nerviosismo la zona entre los asientos.

Ante las sospechas de que pudiera ocultar alguna sustancia prohibida, los policías indicaron a ambos ocupantes que bajaran del coche para inspeccionarlo.

Durante el registro del interior del turismo, localizaron un primer envoltorio con cinco gramos de cocaína en una bolsa sobre el asiento del copiloto y otras dos papelinas de la misma sustancia escondidas justo entre el asiento y la pieza del cinturón que el varón manipulaba.

Asimismo, en la parte trasera del vehículo se halló otro envoltorio de cinco gramos y una papelina, mientras que en un compartimento del salpicadero aparecieron otras dos papelinas de cocaína y un cogollo de marihuana. En total, se confiscaron 12,77 gramos de cocaína distribuidos en dos bolas y cinco dosis, además de 0,85 gramos de marihuana.

En el cacheo preventivo superficial realizado a ambos individuos, los policías intervinieron billetes fraccionados distribuidos en diferentes bolsillos. Al consultar las bases de datos policiales, los agentes constataron que el varón de 38 años contaba con antecedentes previos por delitos contra la salud pública.

Ante la cantidad, variedad y disposición fraccionada de las sustancias estupefacientes y del dinero, los agentes detuvieron al copiloto. Una vez completada la instrucción de las correspondientes diligencias por parte de la Sala de Atestados, el detenido fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional del distrito Playa para tramitar su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.