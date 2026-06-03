Detenido por cortar con un cuchillo a un conocido y amenazarle de muerte tras una discusión en Son Flor

Una agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, haber amenazado de muerte, agredido con un palo y cortado con un cuchillo a un conocido con el que mantuvo una discusión en la barriada palmesana de Son Flor.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles sobre las 18.00 horas cuando se recibió un aviso por una pelea entre dos varones y uno de ellos había proferido amenazas de muerte a otro.

En una comunicado, el cuerpo policial ha indicado que una vez en el lugar, un varón llamó a los agentes en un evidente estado de "agitación y nerviosismo". Este les informó que mientras se encontraba en compañía de su pareja y unos amigos, un varón al que conoce de la zona, comenzó a increparle con la intención de iniciar una pelea y le amenazó de muerte al decirle "te voy a matar, te voy a quitar la vida".

El mismo hombre también les contó que dos días antes, ambos se habían encontrado y tras iniciar una discusión, el agresor le golpeó en la espalda con un palo de madera y posteriormente le causó varios cortes con dos cuchillos que llevaba el momento de la agresión. Los agentes pudieron observar que este hombre presentaba varios cortes provocados por algún arma blanca, tal y como había explicado la víctima.

Una vez conocidos los hechos, la victima aportó una descripción con las características del individuo y varias patrullas iniciaron un dispositivo de localización del presunto autor. A los pocos minutos los agentes localizaron a un varón que coincidía con las características físicas detalladas.

Una vez localizado, los policías procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de amenazas graves, por lo que fue trasladado hasta dependencias policiales.