Detenido por darse a la fuga en un control de tráfico en Eivissa: su conducción temeraria se difundió en redes sociale

Detenido por darse a la fuga en un control de tráfico en Sant Antoni - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor por supuestamente darse a la fuga en un control de tráfico dispuesto en la carretera Ei-600, en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, sucedieron sobre las 06.30 horas del pasado 4 de septiembre.

Los agentes estaban realizando un control de alcohol y drogas en las proximidades de un local de ocio nocturno cuando dieron el alto a un vehículo deportivo de alta gama.

El conductor ignoró las señales y se dio a la fuga a gran velocidad, poniendo en grave riesgo la seguridad de los guardias civiles.

Tras el incidente, los agentes lograron situar al sospechoso, un hombre británico de 38 años, en un establecimiento hotelero de la localidad de Santa Eulària, donde fue detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

Posteriormente, los investigadores descubrieron unas imágenes difundidas en redes sociales en las que se puede observar al investigado realizando maniobras de "extrema peligrosidad" en los momentos posteriores a la fuga.

Con esta conducción temeraria, según la Guardia Civil, el sospechoso puso en continuo peligro al resto de los usuarios de la vía durante todo su trayecto hasta Santa Eulària.

El conductor se enfrenta a posibles penas de hasta dos años de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de entre uno y seis años como supuesto autor de un delito de conducción temeraria.