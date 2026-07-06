Detenido en Eivissa tras hallar cocaína oculta en su su coche. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre que fue sorprendido con cocaína oculta en su vehículo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante un servicio de vigilancia preventiva llevado a cabo por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría Local de Eivissa.

En el transcurso del operativo, los policías detectaron un vehículo cuyos movimientos levantaron sospechas, por lo que realizaron una inspección e identificación de su conductor.

Así, los agentes localizaron una caja de plástico fijada mediante un potente imán a la parte inferior del chasis del vehículo. En el interior del compartimento oculto se encontraron tres envoltorios que contenían cocaína.

Posteriormente, durante el registro de las pertenencias del presunto autor, los agentes intervinieron unos 2.650 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y otros efectos de interés para la investigación. Asimismo, ya en dependencias policiales, se localizó una nueva bolsa con cocaína entre sus pertenencias.

Los indicios observados por los agentes, entre ellos la ocultación de la sustancia, su presentación fraccionada y la cantidad de dinero intervenida, motivaron la detención del individuo por un presunto delito contra la salud pública.

Tanto las sustancias intervenidas, como el resto de los efectos incautados, han quedado a disposición judicial, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hecho