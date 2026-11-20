Detenido en Eivissa con ordenadores, teléfonos móviles y relojes de alta gama. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
EIVISSA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Eivissa ha detenido a un hombre tras localizar en un vehículo 13 ordenadores portátiles, nueve teléfonos iPhone, varias tabletas, relojes de alta gama y otros objetos de valor cuya procedencia no pudo justificar.
Según ha informado este viernes en un comunicado el Ayuntamiento de Eivissa, la intervención tuvo lugar el miércoles 18 de noviembre, sobre las 21.10 horas, cuando agentes de paisano que patrullaban en un vehículo sin distintivos policiales recibieron un aviso para comprobar la situación de un turismo aparentemente abandonado en un aparcamiento disuasorio del municipio.
Al llegar, los agentes encontraron a dos personas en el interior y las identificaron. Durante la inspección, localizaron nueve teléfonos iPhone envueltos en papel de aluminio y varias maletas que contenían numerosos dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.
Entre el material intervenido figuran 13 ordenadores portátiles; nueve teléfonos iPhone; cinco tabletas iPad y una Dell; dos relojes Apple Watch; tres relojes aparentemente Rolex, además de otros de diferentes marcas. También se recuperaron auriculares AirPods, cadenas, perfumes y diversos accesorios electrónicos.