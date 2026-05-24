Detenido por encerrar con un candado a sus tres compañeros de piso tras amenazarles con una navaja en Palma

La navaja con la que el detenido amenazó a sus compañeros de piso. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 63 años por supuestamente encerrar con un candado a sus tres compañeros de piso tras amenazarles con una navaja.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 03.30 horas del pasado martes en una vivienda ubicada en la calle Biniali.

El 092 recibió un aviso alertando de un incidente con arma blanca y una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) se desplazó al edificio.

Al no obtener respuesta en los telefonillos, los agentes observaron a un hombre que se asomaba por una ventana de la vivienda y les lanzaba un manojo de llaves mientras se dirigía a ellos en inglés.

Los efectivos policiales utilizaron las llaves para abrir el portal y la puerta del domicilio, donde fueron recibidos por otro hombre.

Al ser interrogado admitió que acababa de mantener una fuerte discusión con el propietario del piso por un supuesto robo ocurrido en el interior de su habitación. Según su relato, tres de sus compañeros de piso habían salido en defensa del propietario.

Cuando este último abandonó el domicilio comenzó a aporrear con una navaja las puertas de las habitaciones donde se habían refugiado los inquilinos. Ante la negativa de las víctimas a salir, colocó candados nuevos en las puertas desde el exterior y los dejó encerrados.

El sospechoso permitió el acceso al interior del domicilio de los policías, quienes le requirieron las llaves para liberar a los tres afectados. Dos de las víctimas se encontraban encerradas en la habitación que compartían, mientras que la tercera estaba retenida en un cuarto individual.

Los perjudicados confirmaron que se habían encerrado por miedo a las amenazas y, al intentar salir un tiempo después, se percataron de que estaban privados de libertad, motivo por el cual solicitaron la ayuda policial por teléfono.

Tras liberar a las víctimas, detuvieron al sospechoso, de 63 años y nacionalidad española, como supuesto autor de los delitos de coacciones, amenazas y daños leves.

Durante la actuación, el arrestado mantuvo una actitud desafiante y manifestó ante los efectivos que había pasado 14 años en prisión y que cuando volviese al piso "las cosas no iban a acabar así".