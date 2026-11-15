Detenido tras enfrentarse a unos policías cuando le perseguían por masturbarse delante de unas chicas en Palma

Agente de la Policía Nacional de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, presuntamente, darse a la fuga y resistirse cuando unos policías le trataban de detener por masturbarse delante de unas chicas y seguirlas por la vía pública.

El incidente se produjo durante la madrugada del jueves, cuando la Policía Nacional fue alertada por dos chicas que llamaron al 091, cuando vieron a un hombre que se estaba masturbando frente ellas mientras estaban dentro de un coche.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que las jóvenes salieron del coche y se trataron de marchar del lugar pero el individuo comenzó a perseguirlas.

Al llamar al 091, se desplazaron hasta el lugar varias patrullas y cuando los policías llegaron observaron a un turismo que abandonaba la zona a gran velocidad. Al percatarse de la presencia de los agentes, el conductor inició la huida e hizo caso omiso a las órdenes de alto de los policías.

Durante la persecución, el conductor realizó numerosas maniobras temerarias, al circular en sentido contrario y a arrojar diversos objetos por la ventanilla contra los vehículos policiales que le seguían, entre ellos latas de cerveza. El hombre trató de despistar a los agentes con diversas maniobras como girar en repetidas ocasiones en las rotondas para confundir a las patrullas.

Finalmente, los policías consiguieron interceptar el vehículo en las inmediaciones de la carretera de Manacor. Una vez detenido el turismo, los agentes ordenaron al conductor que apagara el motor y abandonara el habitáculo. Sin embargo, este hizo caso omiso a las indicaciones y ofreció una fuerte resistencia al forcejear con los policías nacionales.

Por este motivo, los agentes emplearon la fuerza mínima imprescindible pero, como consecuencia del forcejeo, uno de los agentes sufrió la fractura de un dedo.

El hombre presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes. Por ello, se le realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado positivo. Por todo ello, quedó detenido como presunto autor de un delito de desobediencia y otro contra la seguridad vial.