Detenido por entrar en una vivienda de la Playa de Palma y amenazar a su morador con una navaja

Una agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente entrar en una vivienda de la Playa de Palma y, cuando fue interceptado, amenazar a su morador con una navaja.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la madrugada del pasado sábado.

Una persona se disponía a cerrar las ventas y las persianas de su casa cuando vio a alguien en su jardín. El sospechoso llevaba una toalla consigo, aparentemente para fracturar una ventana y entrar en el domicilio.

El morador de la vivienda salió para recriminárselo, pero el sospechoso escapó a la carrera. Cuando fue retenido, amenazó a la víctima con una navaja que hizo ademán de clavarle.

Los agentes detuvieron al hombre, de nacionalidad española, como supuesto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de amenazas. Al ser interrogado, confesó que había entrado a la vivienda saltando una pared.