Detenido por enviar marihuana y hachís en paquetes postales

Detenido por tratar de enviar marihuana y hachís en paquetes postales. - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de enviar varios kilos de marihuana y hachís a través de paquetes postales.

La actuación, según ha informado la Benemérita en nota de prensa, ha sido ejecutada por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) del Puerto de Palma y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Los hechos se remontan al pasado 3 de marzo de 2026, cuando los agentes de la Benemérita y del Servicio de Vigilancia Aduanera realizaban un servicio de inspección de paquetería junto con el grupo Cinológico de la Guardia Civil, en una nave del polígono industrial de Palma.

En aquel momento, un agente canino realizó un marcaje a un paquete que contenía dos kilos de marihuana y 100 gramos de hachís. Tras esto, los agentes iniciaron una investigación y al día siguiente dieron con otro paquete con 2,1 kilos de hachís. El total de lo incautado asciende a 2,2 kilos de hachís y dos kilos de marihuana.