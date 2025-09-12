Detenido en Formentera por alterar el orden público, esgrimir un arma simulada y amenazar a los agentes

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en Formentera - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Formentera ha procedido a la detención de un hombre, presunto autor de un delito de amenazas, alteración grave del orden público y atentado contra agente de la autoridad.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en la mañana del jueves, una patrulla fue avisada por la Policía Local de San Fernando de que un hombre se encontraba en la vía pública con lo que parecía ser un arma de fuego en la mano.

Trasladados al lugar, la patrulla fue alertada también por los viandantes de que una persona de origen magrebí portaba un arma en la mano y que iba amenazando a todo el que se cruzaba en su camino y además, había entrado en varios establecimientos.

Una vez localizado, esta persona se dirigió a los agentes sacando el arma del pantalón y apuntando a los guardias civiles haciendo el gesto de disparar, momento en que los agentes le conminaron con sus armas a que depusiera su actitud, procediendo a su detención.

Una vez detenido este hombre de 38 años de edad, se le incautó el arma que resultó ser simulada.